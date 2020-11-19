19.11.2020 - 13:33 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 1. dönem sınavlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam
İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tabloCNN Türk spikeri Göksu Öngören Özgür, İstanbul'daki HES uygulamasındaki kırmızı alanları yorumladı. Dikkat çeken ilçeleri açıklayan Özgür, İstanbul'da yeşil alanın olduğu bölgelerde yaşamın olmadığını her yerin kıpkırmızı olduğunu söyledi.