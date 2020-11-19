MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması
ABONE OL
19.11.2020 - 13:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 1. dönem sınavlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam

Son dakika... Bakan Selçuktan sınav açıklaması

 

 

İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tabloCNN Türk spikeri Göksu Öngören Özgür, İstanbul'daki HES uygulamasındaki kırmızı alanları yorumladı. Dikkat çeken ilçeleri açıklayan Özgür, İstanbul'da yeşil alanın olduğu bölgelerde yaşamın olmadığını her yerin kıpkırmızı olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet