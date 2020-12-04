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04.12.2020 - 11:57 | | DHA

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 81 km'lik duvar tamamlandı

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 81 km'lik duvar tamamlandı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti: 

"Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."

 

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu 81 kmlik duvar tamamlandı

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu 81 kmlik duvar tamamlandı

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu 81 kmlik duvar tamamlandı

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu 81 kmlik duvar tamamlandı


 

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