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31.05.2020 - 22:35 | | AA

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu 14 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

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