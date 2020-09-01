01.09.2020 - 16:16 | | AA
Son dakika... Bakan Soylu'dan talimat! Tedavi için Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alınan Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geçiş yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Piyasa değeri 6 milyon lira... Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi!Edirne’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.