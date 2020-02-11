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11.02.2020 - 15:44 | | AA

Son dakika! Bakan'dan koronavirüs açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı." dedi.

Son dakika! Bakan'dan koronavirüs açıklaması!

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."

"Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı."

"Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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