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26.09.2020 - 11:13 | | DHA

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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