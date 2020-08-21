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21.08.2020 - 00:30 | | AA

Son dakika... Bakanlık duyurdu: Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Son dakika... Bakanlık duyurdu: Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiler

Ayrıntılar geliyor...

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