21.08.2020 - 00:30 | | AA
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiler
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
İsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurduİsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.