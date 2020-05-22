22.05.2020 - 13:30 |
Son dakika! Bakanlıktan flaş uyarı: Kaymakamlıklar ve valiliklerden verilmiyor!
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için seyahat izin belgeri e-devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verilmektedir. Seyahat izin belgeleri kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmemektedir." ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: "Kaymakamlık ve valilikler önünde yığılma olduğu haberleri tamamen asılsızdır."