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22.05.2020 - 13:30 |

Son dakika! Bakanlıktan flaş uyarı: Kaymakamlıklar ve valiliklerden verilmiyor!

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için seyahat izin belgeri e-devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verilmektedir. Seyahat izin belgeleri kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmemektedir." ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi.

Son dakika! Bakanlıktan flaş uyarı: Kaymakamlıklar ve valiliklerden verilmiyor!

İçişleri Bakanlığı: "Kaymakamlık ve valilikler önünde yığılma olduğu haberleri tamamen asılsızdır."

Kargocu paket teslimi için girdiği apartmana idrarını yaparak çıktıBeyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.
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