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14.06.2020 - 14:58 | | AA

Son dakika: Balıkesir'de feci kaza! Aynı aileden 6 kişi öldü

Son dakika haberi... Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Balıkesir'de feci kaza! Aynı aileden 6 kişi öldü

Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyorGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda üçüncü bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
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