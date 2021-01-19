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19.01.2021 - 11:52 | | DHA

Son dakika! Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Gelen bir son dakika haberine göre; Balıkesir'de tefecilere darbe... Yüksek faizle borç verdikleri tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Son dakika! Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Kent merkezinde yüksek faizle borç para veren şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı üzerine KOM Şube Müdürlüğü'nden 34 personel 12 ekip halinde operasyon düzenledi.

8 adrese saat 07.00'de eş zamanlı baskın yapan ekipler, E.Ş., G.E., M.D., E.K., V.A. ve Ş.A. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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