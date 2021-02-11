Son dakika... Banka müdüründen çalışanına ölümcül şaka! Silahı kafasına dayadı

Kahramanmaraş'ta bulunan özel bir bankanın şube müdürü, çalışanına ölümcül şaka yaptı. 33 yaşındaki M.B., isimli genç kadın 3 yıldır bankada müşteri hizmetleri uzmanı olarak çalışıyordu. İddiaya göre, 2 yıl önce bankaya müdür olarak atanan T.K., işe başladığı günden beri genç kadına mobbing yapmaya başladı. Uğradığı baskı sonrası işine devam etmeye çalışan M.B., yaşadığı durumu bankada bulunan arkadaşlarına söylemiş, psikolojik destek görmeye başlamıştı.

"GELDİĞİ GÜNDEN BERİ MOBBİNG UYGULUYOR"

Genç kadın uğradığı baskı ve psikolojik şiddete dayanamayınca durumu hem bağlı olduğu sendikaya hem de bankaya ihbar ederek T.K.'dan şikayetçi oldu. M.B., şikayetinde bankada müşteri ile işlem yaptığı sırada, T.K.'nın birçok kez kendisine yönelik "Maraba" şeklinde hitap ettiğini iddia edip, öncesinde de kalem fırlattığını şube içerisinde kendisine "Kes lan" diye bağırdığını anlattı.

KAFASINA SİLAH DAYAYIP TEHDİT ETTİ

Şikayet üzerine iddiaya göre daha çok öfkelenen müdür T.K., gün sonu kapaması için banka kasasında bekleyen genç kadının kafasına güvenlik görevlisinin elinden aldığı silahı dayadı. T.K.'nın şaka yaptığını düşünen genç kadın uğradıkları karşısında büyük korku yaşayınca banka müdürü, "Vurayım mı seni ha, vurayım mı?" şeklinde konuşarak bir süre tehditlerine devam etti. T.K., çalışanının alnına dayadığı silahı güvenlik görevlisine verdikten sonra genç kadın savcılığa başvurarak banka müdüründen şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadının şikayeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ölümcül şaka yapan T.K., hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren M.B., banka müdürünün geldiği günden beridir mobbing uyguladığını, bankaya gelen müşterilerin yanında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini son olarak da banka kasası önünde güvenlik görevlisinin elinden aldığı silahı alnına dayayıp vurmakla tehdit ettiğini anlattı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının soğuk şakaya maruz kaldığı o anlar bankaya ait güvenlik kameralarına yansıdı. M.B.'nin banka kasasının yanında beklediği sırada T.K.'nın güvenlik görevlisi ile birlikte geldiği, bir süre sonra T.K.'nın silahı eline alarak genç kadının kafasına dayadığı ve birkaç saniye bu şekilde kaldığı görüldü. Görüntüleri inceleyen savcılık yürütülen soruşturma sonunda banka müdürü T.K. hakkında 'Silahla Tehdit' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli banka müdürü ilerleyen günlerde Kahramanmaraş Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

SABAH