Son dakika... Bankacı kadının ekstreli intikamı!

İstanbul'da özel bir bankada görevli genç kadın, kendisinden ayrılan evli sevgilisine sıradışı bir ceza verdi. M.B. adlı evli adam, sevgili olduğu J.T.'nin "Eşini boşa, benimle evlen" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı. Bunu hazmedemeyen J.T., M.B.'nin eşine kocasının kredi kartı ekstresini gönderdi. M.B., evliyken banka çalışanı J.T. ile birliktelik yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte J.T., evli sevgilisinin boşanması ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaya başladı. Sevgilisinin boşanma baskısına dayanamayan genç adam, J.T. tarafından ilişkisini eşine söylemekle tehdit edildi. Tehditlere daha fazla dayanmayan M.B. yasak aşkı sonlandırma kararı aldı. Bu karar J.T.'nin hoşuna gitmemiş, eski sevgiliyi rahatsız etmek adına adımlar atmasına sebep olmuştu. Ayrılığı kabullenemeyen genç kadın, eski sevgili M.B.'nin kişisel bilgilerine çalıştığı özel banka sayesinde ulaştı.

KREDİ BAŞVURUSU YAPTI

Bilgilere ulaştıktan sonra M.B.'nin eşine mesajlar eşliğinde kredi kartı ekstresini yolladı. Bir de bu yetmezmiş gibi M.B. adına kredi başvurusunda bulundu.

ESKİ SEVGİLİYİ ŞİKAYET ETTİ

Kredi kartıyla yapılan harcamalar ve fotoğraflar eşinin eline geçen genç adam, adına kredi başvurusu yapıldığını da öğrenince soluğu adliyede aldı. Eşine gelen mesajların, bilgilerinin ele geçirilmesini ve adına yapılan kredi başvurusunu ihbar eden M.B., şantajda bulunan J.T.'nin cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

SABAH