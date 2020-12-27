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27.12.2020 - 14:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesinde teröristlere bir darbe daha vuruldu. Bölgeye sızma girişiminde bulunan 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.
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