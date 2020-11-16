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16.11.2020 - 09:37 |

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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