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26.07.2020 - 12:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde sıcak çatışma! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde sıcak çatışma! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde sıcak çatışma 3 PKKlı etkisiz hale getirildi

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