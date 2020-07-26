26.07.2020 - 12:40 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde sıcak çatışma! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.