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23.06.2020 - 16:37 | | AA

Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde sivillere hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 12 sivilin yaraladığı bildirildi.

Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde sivillere hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.

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