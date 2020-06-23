Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde sivillere hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.