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28.04.2020 - 15:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Sızma girişindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Sızma girişindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Canlı yayında yemek yaparken havluyu ateşe verdiDünyaca ünlü İngiliz şef John Torode, canlı yayında yemek yaparken kazayla havluyu ateşe verdi. Sabah programı sunucuları canlı yayında çığlık atarken, programa evinin mutfağından katılan şefi uyardı.
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