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05.03.2020 - 11:39 |

Son dakika...Başakşehir'den El Bab'a ihanet köprüsü! Çamaşır suyu ile kamufle etmişler

Suriye'deki Türk birliklerine saldırı hazırlığındaki terör örgütünün planı İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyonla engellendi. Operasyonda 3,5 ton patlayıcı hazırlamaya yetecek ham madde ele geçirildi.

Son dakika...Başakşehir'den El Bab'a ihanet köprüsü! Çamaşır suyu ile kamufle etmişler

Terör örgütü, tonlarca patlayıcı ham maddesi hazırladı, Suriye'deki Türk birliklerine saldırı planladı. Jandarma'nın başarılı operasyonu ile emellerine ulaşamadan yakalandılar.

Patlayıcı ham maddesi çamaşır suyu ile kamufle edildi. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

Hain planın rotasında başlangıç noktası İstanbul Başakşehir'di. İkitelli'deki bir depodan, patlayıcı yapımında kullanılacak 19 bin 600 kilogramlık nitrik asit bidonlarla bir TIR'a yüklendi. Patlayıcı ham maddesi, bidonların üst kısımlarına koyulan çamaşır suyu ile kamufle edildi.

Kocaeli'de kamufle işe yaradı ve TIR kontrolden geçti. Bir sonraki durak, Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısına götürüldü. Amaç, patlayıcı ham maddesini Suriye'ye geçirip El-Bab'a ulaştırmaktı. 

Son dakika...Başakşehirden El Baba ihanet köprüsü Çamaşır suyu ile kamufle etmişler

El-Bab'daki depoya baskın

Ancak sınırdan geçemeden yakalandılar. TIR şoförü ve nakliye firmasının sahipleri gözaltına alındı. Gaziantep'te de bir kimya firmasında çalışan 2 Suriyelinin terör örgütlerine patlayıcı ham maddesi temin ettiği belirlendi.

İstihbarat çalışması sonucu, TIR'ın son durağı olan El-Bab'daki depoya da ulaşıldı. Jandarma birlikleri depoya baskın düzenlendi. Patlayıcı madde yapımında kullanılacak çok miktarda amonyum nitrat ve sıvı kimyasal ele geçirildi. Depo sahibi Suriyeli de gözaltına alındı.

TRT HABER

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