Son dakika! Baskında kadın iç çamaşırlarıyla fotoğrafları bulundu! Görevi belli oldu

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 1 yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C.'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer almıştı.

DİĞER İLLERDEN GELEN ÖĞRENCİLERE 'ABİLİK' YAPAN FETÖ'CÜ

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiş hatta örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanması"ndan sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edilmişti. Gözaltına alınan güncel üyelerden bir üyenin ise örgüt abisi olduğu iddia edilmiş ve abi M.A.'nın dijital materyallerinde şok edici görüntüler ele geçirilmişti.

FETÖ ABİSİNİN KRİPTO KİŞİLİĞİ İFŞA OLDU

Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazeoğlu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Gazezoğlu halen FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgüt üyelerinin güncel faaliyetleri anlatıldı. M.A.'nın güncel olarak örgüt içerisinde Yusuf/Yusuf Ene kod adıyla bilindiği, örgütün güncel talebe yapılanmasında sorumlu düzeyde hareket ettiği, üniversite öğrencilerini örgüte ait evlere yerleştirdiği, bu öğrencilerin telefonlarına internet tabanlı programlar yükletilerek programlar üzerinden öğrencilere örgütsel kitaplar okutturduğu, kaldığı ikameti korumak adına faturaları yabancı şahıslar adına yaptırdığı belirlendi.

ALMANYA'DAKİ FETÖ'CÜLERLE İRTİBAT HALİNDEYMİŞ

Sözde Abinin Kâğıthane'deki 7 evden sorumlu olduğu belirlenirken, annesi ile yaptığı görüşmelerde "Bize Almanya'dan haber geliyor" beyanı ile meşru hükümet aleyhinde birçok söylemleriyle yurt dışında bulunan örgüt mensupları ile irtibatta olduğunun anlatıldı. Abi M.A.'nın örgütü Mensupları ile örgütsel gizliliğe riayet için internet tabanlı uygulamalar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği hazırladığı internet tabanlı bir program üzerinden yarışma tertip edip, en çok örgütsel kitaplar okuyan örgüt üyesinin ödüllendirilmesi şeklinde gerçekleşen, örgüt üyesi üniversite öğrencilerini motive edici hareketlerde bulundukları ortaya çıktı.

"ETKİN PİŞMANLIK" İSTEDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir üyenin M.A.'nın kripto bir kişilik olduğunu, kod adı kullandığını ve örgüt üyesi gençlerle birebir ilgilendiğini, yakalanmamak için kendinse bir program yüklediğini bu program üzerinden konuştuklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜLER ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen görüntülerde örgüt abisi M.A.'nın çıplak şekilde çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte kadın iç çamaşırları giymiş görüntüleri de bulundu. Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazeoğlu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Savcı Gazezoğlu halen FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgüt üyelerinin güncel faaliyetleri anlatıldı.