Son dakika... BayrampaÅŸa'daki Mega Center'de yangÄ±n paniÄŸi

BayrampaÅŸa'da kuru gÄ±dacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu Mega Center'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. HavalandÄ±rma boÅŸluÄŸundaki elektrik kablolarÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti. YoÄŸun duman nedeniyle Mega Center'daki vatadanÅŸlar ve esnaf panik yaÅŸadÄ±. Â BaÄŸcÄ±lar, BayrampaÅŸa ve Esenler itfaiyesi ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi



yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ekipler duman tahliye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Polis yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â