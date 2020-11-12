12.11.2020 - 15:57 |
Son dakika... BayrampaÅŸa'daki Mega Center'de yangÄ±n paniÄŸi
Gelen son dakika haberine gÃ¶re; Ä°stanbul BayrampaÅŸa'daki kuru gÄ±dacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu Mega Center'de yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. VatandaÅŸlar ve esnaf panik yaÅŸadÄ±.
BayrampaÅŸa'da kuru gÄ±dacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu Mega Center'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. HavalandÄ±rma boÅŸluÄŸundaki elektrik kablolarÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti. YoÄŸun duman nedeniyle Mega Center'daki vatadanÅŸlar ve esnaf panik yaÅŸadÄ±. Â BaÄŸcÄ±lar, BayrampaÅŸa ve Esenler itfaiyesi ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi
yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ekipler duman tahliye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Polis yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â