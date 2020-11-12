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12.11.2020 - 15:57 |

Son dakika... BayrampaÅŸa'daki Mega Center'de yangÄ±n paniÄŸi

Gelen son dakika haberine gÃ¶re; Ä°stanbul BayrampaÅŸa'daki kuru gÄ±dacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu Mega Center'de yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. VatandaÅŸlar ve esnaf panik yaÅŸadÄ±.

BayrampaÅŸa'da kuru gÄ±dacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu Mega Center'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. HavalandÄ±rma boÅŸluÄŸundaki elektrik kablolarÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti. YoÄŸun duman nedeniyle Mega Center'daki vatadanÅŸlar ve esnaf panik yaÅŸadÄ±. Â BaÄŸcÄ±lar, BayrampaÅŸa ve Esenler itfaiyesi ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi

yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ekipler duman tahliye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Polis yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â

Son dakika... BayrampaÅŸadaki Mega Centerde yangÄ±n paniÄŸi

    Ankara'da korkutan çatÄ± yangÄ±nÄ±Ankara'nÄ±n Çubuk ilçesinde, 5 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
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