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14.02.2021 - 09:13 | | DHA

Son dakika... Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı!

İstanbul Bebek Sahili'nde lüks yatta başlayan yangın, yanında bulunan tekneye sıçradı. Yat ve tekne alev alev yandı. Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı!
Bebek'te dehşet! Lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te dehşet! Lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te dehşet! Lüks yat ve tekne alev alev yandı
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Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli bulunun bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra diğer teknedeki insanları uyandırdı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Alevler bir süre sonra yandaki tekneye de sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayanınca demirli yatlardan ve denizden de müdahale edildi. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yat alev alev yanarken olay yerine gelen bir kişi, yanan yatı görünce sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen kişi, yatın yanmasını izledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

 

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