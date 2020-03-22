Son dakika! Bekir Teker firar etti

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, 2018 yılında Bekir Teker’in tefecilik yaptığı yönünde şikâyette bulunulmuştu. Ekipler şikâyet üzerine çalışma başlatmış, Teker’in tefecilik yapan bir grubu yönettiği iddialarının ardından 13 Kasım 2018 günü operasyon düzenlenmişti. Teker basılan adreslerde bulunamazken 11 adamı gözaltına alınmıştı. Polis firardaki Teker’i yakalamak için çalışmalarını sürdürürken ilk operasyondan bir ay sonra düzenlediği operasyonda Teker’i İstanbul Ataşehir’de yakalamıştı. Teker emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Teker, geçen salı günü saat 15.00 sıralarında firar etti. Cezaevi yönetimi firarı öğrendikten sonra güvenlik birimlerine Teker’in firar ettiği bilgisini geçti. Ardından güvenlik güçleri Teker’i her yerde aramaya başladı. Teker’in firarından üç gün sonra adına açılmış sosyal medya hesabından fotoğrafının paylaşılması üzerine takipçilerinin ‘geçmiş olsun’ dileklerine yanıt verilmemesi dikkat çekti.

ORTAĞI DA KURŞUNLAMIŞTI

Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili yargılanan Erhan Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu ortağı Bekir Teker’le ilişkisi olduğu ve birlikte sinemaya gittiklerini öne sürerek tabancayla vurarak öldürmüştü. Aylar süren takibin ardından Timuroğlu, gizlendiği adreste yakalanarak tutuklanmış, arandığı dönemde de adamlarıyla birlikte sürekli tehdit ettiği Teker’in oto galerisini kurşunlamıştı.

HÜRRİYET