Son dakika... Berkin Elvan davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza...

Damla GÜLER / İSTANBUL

Gezi Parkı eylemlerinde polisin müdahalesi sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde polisin attığı gaz fişeği başına isabet eden Berkin Elvan ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Elvan’ın öldürülmesine ilişkin fişeği atan polis memuru F.D hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık F.D SEGBİS ile katıldı. Berin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu izleyici olarak katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaası sorulan savcı, sanık polis memuru F.D.’nin suç tarihinde İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını ve 16 Haziran 2013 günü olay yeri olan Okmeydanı Petek market önünde grup gazcı personeli olarak görevlendirildiğini belirtti.

RAPORLARA YER VERİLDİ

24 Ocak 2020 tarihli Foça Jandarma Komando okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından verilen ek bilirkişi raporuna da yer verilen mütalaada, raporda sanığın asli kusurlu, maktulün tali kusurlu olduğunun, maktulün gösterici grupla hareket ettiğinin kuvvetle muhtemel olduğu, gaz tüfeği ile gaz fişeklerinin kullanımında bölgesel olarak atış yapılması, noktasal olarak bir hedefi vurmaya yönelik kullanımının olmaması, gaz fişeğinin namlu çıkış ilk hızının ortalama 75m/sn olması sebepleri ile meydana gelen olayın istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiğinin kuvvetle muhtemel olduğunun bildirildiği anlatıldı.

ANNE GÜLSÜM ELVAN'DAN TEPKİ

Savcının mütalaayı açıklamasının ardından anne Gülsüm Elvan tepki gösterdi.