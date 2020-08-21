Son dakika... Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştü

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü. Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YOL ÇÖKTÜ

Beşiktaş'ta Seydi Ali Reis Sokak’ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Olay esnasında yoldan geçen bir araç çukura düşerken, rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çukura düşen araç sürücüsüne yardım etti.

"ARABA BİRDEN STOP ETTİ"

Mecidiyeköy'de ise bir servis minibüsü göle dönen yolda kaldı. Aracının başında kurtarılmasını bekleyen Ahmet Erali, "Normal yolunda giden araba birden stop etti. Buraya kadar gelebildim, daha ilerisine devam etmiyor. Yağmur bir anda yağdı, bu hale geldik. Biraz daha yağsa ne olacağını Allah bilir. Tekerleklere kadar su vardı, zararım çok fazla. Yolcular vardı, başka arabaya bindirerek onları gönderdim, çekici bekliyorum" diye konuştu.