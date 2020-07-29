29.07.2020 - 09:24 | | DHA
Son dakika! Bilim Kurulu Kurulu bugün toplanacak
Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak. Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Manisa'da gölette kaybolan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı!Manisa'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri Cihat Akkaş (26), daha sonra serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette gözden kayboldu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda acı haber geldi.