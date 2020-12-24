24.12.2020 - 18:21 |
Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak: Aşı...
Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantı'sı başladı.
MASADA MUTASYON VE AŞI VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının hemen ardından basın açıklaması yapacak.
Bilim Kurulunun gündeminde koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeler var. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.
Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla masada olacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
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