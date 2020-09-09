Son dakika... Bingöl'de peş peşe korkutan depremler

AFAD, saat 22.23'te Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde, 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 09.09.2020, 22:32:32 TSİ
Enlem : 39.3291 N
Boylam : 41.0421 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/OE2bdng7IF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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