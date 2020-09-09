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09.09.2020 - 22:54 |

Son dakika... Bingöl'de peş peşe korkutan depremler

Gelen son dakika haberine göre; Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde arından da 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Son dakika... Bingöl'de peş peşe korkutan depremler

AFAD, saat 22.23'te Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde, 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA 

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.




Adana Valisi'nden orman yangını açıklamasıAdana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ile 2 uçağın kullanıldığını, çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerin belediye itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti. Elban, "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor." dedi.
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