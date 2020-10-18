18.10.2020 - 09:39 |
Son dakika! Bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir
Bölgede operasyon devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur