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18.10.2020 - 09:39 |

Son dakika! Bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! Bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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