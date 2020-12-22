Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek