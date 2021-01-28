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28.01.2021 - 10:23 | | DHA

Son dakika... Bodrum katta yakalandılar! 50 kişi...

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis ekipleri koçbaşıyla kırarak içeri girdi. 50 kişiye ceza kesilirken bodrum kat mühürlendi.

Son dakika... Bodrum katta yakalandılar! 50 kişi...
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda 50 kişi, eğlenirken yakalandı
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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.

Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.

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