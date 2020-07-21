21.07.2020 - 16:24 | | DHA/AA
Son dakika... Bu görüntüler şok etmişti! Yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; Erzurum'da, bir kadını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin Volkan P. olduğu belirlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, polis, şüpheliyi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Erzurum Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında Volkan P'nin kız arkadaşı Kübra T'yi dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen Volkan P'yi yakaladı.
Volkan P. ile darp ettiği dini nikahlı eşi Kübra T., Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan ikiliden Kübra T., şikayetçi olmadığını söyledi.
Volkan P., polis merkezindeki ifadesinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Pala, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi.