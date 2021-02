Son Dakika... Bu illere dikkat! Yeni kısıtlamalar...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki koronavirüs mutasyonlarının Türkiye'de görülmesine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyonlu virüsün 20'den fazla ilde görüldüğünü açıkladığını anımsatarak, "Bakanımız, Afrika'dan ve Brezilya'dan da gelen mutant virüslerin ülkemizde göründüğünü söyledi. Demek ki mutant virüs ülkemizde de farklı yerlerde görünüyor, yayılma riski artıyor gibi düşünmek gerekiyor. Mutant virüsün en büyük sorunu daha bulaşıcı olması. Daha bulaşıcı olması önlemlere en az bir kat daha fazla dikkat etmeyi gerektiriyor açıkçası" dedi.

YENİ KISITLAMALAR GELİR Mİ?

Prof. Dr. İlhan, ülkede mutasyonlu virüsün görülmesiyle yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "'Farklı kısıtlamalar olabilir mi' bunu düşünmek gerekiyor. Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı; ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İlhan, İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs gibi Güney Afrika ve Brezilya'dakinin de bulaştırıcılığının yüksek olduğuna ilişkin bilgiler geldiğini belirtti. Mutasyonlu koronavirüse karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "20 civarı ilimizde mutasyonlu virüs görüldü, artık bu noktadan sonra vatandaşlarımızın kapalı ortamda bir araya gelmekten çekinmesi gerekiyor. Hafta sonu kapalı ortamda birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, turistik yerlerde birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, ev kiralama, hafta sonu bir arada olma, tatil yapma gibi anlayışlardan kesinlikle kaçınılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'AŞIDAN SONRA REHAVETE KAPILMAMAK GEREK'

Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanlarının ikinci doz koronavirüs aşılarının gelecek hafta perşembe günü başlayacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarının da yine 5-6 gün içerisinde aşılanacaklarını bekliyorum ben. Geçen sefer de öyle olmuştu. Önümüzdeki hafta başlarsa bir sonraki haftaya kadar onların aşılanması tamamlanır. Ama biliyoruz ki en yoğun antikor düzeyine ilk aşıdan 7 ila 8 haftadan sonra ulaşılıyor. Elbette sağlıkçılarımız bilinçli; ama topluma yönelik bir mesaj vermek gerekirse; birinci aşıyı olduktan 4 hafta sonra ikinci aşının ardından 3 ila 4 hafta sonra en yoğun antikor düzeyinin oluştuğunu, aşı olduktan sonra rehavete kapılmaması gerektiğini söylemek gerekiyor" dedi.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YEŞİM TAŞOVA'DAN "ÜÇÜNCÜ DALGA" UYARISI



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir." dedi.

Taşova, AA muhabirine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlanan aşı çalışmaları, muhtemel üçüncü dalga ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan çalışmaların belirli yaş aralığındaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ettiğini anımsatan Taşova, aşılamada henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını belirtti.

Taşova, tedbirlerin işe yaradığını ancak en ufak gevşemenin vaka sayılarını artıracağını vurgulayarak, "Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz düzeye ulaştıramadık, onun ulaşması lazım. Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

"MUTASYONUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÇOK HIZLI YAYILIYOR OLMASI"

Son dönemde virüsle ilgili üç önemli mutasyonun geliştiğini aktaran Taşova, şöyle devam etti:

"Herkesin artık dilinde mutasyon. Son dönemde üç önemli mutasyon gelişti. Bu üç önemli mutasyonun en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması, gençler arasında yayılıyor olması.

Çok hızlı yayılıyor olması çok enfeksiyon, çok enfeksiyon daha çok hastaneye yatış, bunun yanı sıra riskli grupların hastalanması ve yine yoğun bakım doluluk oranlarının artmasına neden olabilir. Nitekim Avrupa'da İtalya, İngiltere, Almanya gibi yerlerde de bu tür alarmlar verildi, yüzde 30 ve daha üstünde yeni vaka sayılarının arttığı da söyleniyor."

"AŞILAMA SONRASINDA VİRÜSÜ TEKRAR ALABİLİRSİNİZ"

Aşı yaptıran kişilerin rehavete kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Taşova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır. Virüsü alıyor olmak etrafa da saçabileceği, özellikle riskli gruplara saçabileceği anlamına geliyor. O yüzden, aşı olunması, maske, mesafe, hijyen kurallarının gevşetilmesi anlamına asla ve asla gelmemeli. Toplumun daha çok az kısmı, Türkiye'de yüzde 2'nin biraz üstünde bir aşılama oranı var, daha çok düşük. Hastalığı alıp da ağır hastalık geçirecek daha çok kişi var. O yüzden dikkat etmek lazım."

Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünyada aşılamaya eğilimin ve talebin arttığına değinerek, "Aşı talebinin artmış olmasıyla birçok ülkede sıkıntılar, daha önce önlem alan ülkelerde bile sıkıntılar başladı. Çok hızlı aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Aşıların da hızla tedarik edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şu an aşı olanlarda lokal ağrıların yanı sıra çok düşük de olsa yüksek tansiyon belirtileri görüldüğüne işaret eden Taşova, aşı sonrasında da testleri pozitif olan ve enfeksiyon geçirenlerin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.