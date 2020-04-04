Son dakika... Antalya'da can pazarı! Kazayı gören vatandaşlar oraya koştu

Son dakika haberine göre, kaza saat 08.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi İstiklal Kavşağı'nda meydana geldi. Aşık Veysel Caddesi'nden Karacaoğlan Caddesi yönüne giden Soner Gök idaresindeki 07 AH 422 plakalı kamyonet, Zehra Özyamaner'in kullandığı otomobil ile yoldan geçmeye çalışan Serap Adalı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrilerek yan yatarken, otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücüler ile Adalı yaralandı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler Gök ve Özyamaner, sıkıştıkları araçlarından itfaiye ile polis ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.