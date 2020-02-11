MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | BUDO seferleri iptal edildi
ABONE OL
11.02.2020 - 06:59 | | AA

Son dakika | BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Son dakika | BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber