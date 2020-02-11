11.02.2020 - 06:59 | | AA
Son dakika | BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.