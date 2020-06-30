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30.06.2020 - 09:00 | | İHA

Son dakika! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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