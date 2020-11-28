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28.11.2020 - 17:18 |

SON DAKİKA || Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçtan kaça uygulanacak?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde aranan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması tekrar uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı oldu. Hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

SON DAKİKA || Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçtan kaça uygulanacak?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Diğer taraftan hafta sonları herkes için belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. Saat 20:00'den itibaren ise sokağa çıkmaya yasağı başlayacak.

28 Kasım 2020 saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başlayacak, ve 29 Kasım pazar sabahı saat 10.00'a kadar devam edecek.

29 Kasım pazar günü ise saat 20.00'de de tekrar uygulanmaya başlayacak olan kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'te bitecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşların diğer saatlerde sokağa çıkmaları yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 20 yaş altı vatandaşlar için belirlen saat aralığı dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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