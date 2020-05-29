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29.05.2020 - 15:33 | | İHA

Son dakika... Bursa'da içinde hayvanların bulunduğu çiftlik yandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çiftliğin çatısı alev alev yandı.

Yangın 13.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftliğin çatısında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Toplamda 2 bin 400 hayvan bulunan çiftlikte, yanan çatının altında bulunan 110 adet büyükbaş hayvan tahliye edildi. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftliğin çatısını saran alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonrasında üzeri güneş panelleriyle kaplı çatı kullanılamaz hale gelirken, 300 bin liralık maddi zarar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

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