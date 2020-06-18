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18.06.2020 - 14:26 | | İHA

Son dakika: Bursa'da yağmur hayatı felç etti! Sel bir kadını böyle sürükledi

Son dakika haberi... Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

Son dakika: Bursa'da yağmur hayatı felç etti! Sel bir kadını böyle sürükledi

Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale ve İvazpaşa Mahallesi'nde sel suları Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi. Bölgedeki esnaflar kadını son anda kurtardılar.

Aynı bölgede sel suları çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutularını Üftade bölgesinden Tahtakale'ye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ'ın eteklerinden gelen sel suları sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, son değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak yağışların Bursa ve çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağının değerlendirileceğini açıkladı. Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı vatandaşları uyardı.

Valilik 11.30 ile 18.00 saatleri arasında sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyarırken, öğle saatlerinde beklenen yağış gerçekleşti.

Şehir merkezinde gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehreküstü Metro İstasyonu ile çatı altlarına sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Metro istasyonunu su basarken, görevliler anında müdahale ederek suları tahliye etti. Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi'ni de su bastı. Görevliler burada da canla başla çalışarak suyu tahliye etti.
Bazı caddeler ile Bakırcılar Çarşısı da yoğun yağıştan nasibini aldı. Buradaki esnaflar da suları tahliye etmeye çalıştılar.

Yağış sebebiyle duraklara sığınan vatandaşlar ise güçlükle otobüslere binebildi. Şehir merkezinde de trafik akışı güçlükle sağlandı.

Sağanak yağış sebebiyle şehrin bir çok noktasında trafik akışı kilitlenirken, yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

 

 

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