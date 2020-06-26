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26.06.2020 - 20:13 | | DHA / AA

Son dakika... Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'dan acı haber geldi

Son dakika haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki su kanalında bulundu

Son dakika... Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'dan acı haber geldi

Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki selde kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları, cesedin bulunmasıyla sona erdi.

AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Bilen'in cansız bedeni, çalışmaların beşinci gününde Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekiplerince olay yerinden yaklaşık 16 kilometre ötede, su kanalının kenarındaki çalılıkların arasında bulundu.


Son dakika... Bursadaki sel felaketinde kaybolan Deryadan acı haber geldi



Bilen'in olay yerindeki akrabaları ve yakınları, gözyaşı döktü.

Baba Nezir Bilen, üzgün olduğunu belirterek arama çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür etti.

Bilen'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu

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