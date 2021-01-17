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17.01.2021 - 10:22 | | İHA

Son dakika... Bursalılar dikkat! Dondurucu soğuklar geliyor

Meteoroloji'den yapılan bir son dakika haberine göre, Bursa’da hava sıcaklıkları düştü, kış havası kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının bugün en yüksek 1, gece sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Son dakika... Bursalılar dikkat! Dondurucu soğuklar geliyor
Son dakika... Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı
Son dakika... Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı
Son dakika... Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı
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Meteoroloji'nin verilerine göre; Bursa’da bugün ve yarın kar yağışının ardından, dondurucu soğuklar geliyor. 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazartesi ve salı günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 derece olması, çarşamba günü sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, önümüzdeki 4 gün için de Bursa ve çevre iller için zirai don uyarısı yapıldı.

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