Son dakika... Bursalılar dikkat! Dondurucu soğuklar geliyor

Meteoroloji'nin verilerine göre; Bursa’da bugün ve yarın kar yağışının ardından, dondurucu soğuklar geliyor. 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazartesi ve salı günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 derece olması, çarşamba günü sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, önümüzdeki 4 gün için de Bursa ve çevre iller için zirai don uyarısı yapıldı.