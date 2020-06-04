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04.06.2020 - 10:26 | | AA

Son dakika... Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için hapis talebi!

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Son dakika... Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için hapis talebi!

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs'ta cami hoparlörlerinden  müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bir  hafta sonra tahliye edilen Banu Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme"  suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayın anlatımına yer verilen iddianamede, 20 Mayıs saat 17.00  sıralarında İzmir'deki merkezi ezan sistemine korsan giriş yapan kimliği belirsiz  fail ya da faillerin  "Çav Bella" adlı şarkıyı yayınladıkları, bu yayınların  videoya çekilerek internete servis edildiği belirtildi.

Paylaşımları gören Banu Ö'nün sosyal medya hesabından "İzmir Odunkapı  Cami Çav Bella", "Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav  Bella", "Bornova Manavkuyu Çav Bella" başlığı ile bu cami videolarını paylaştığı  kaydedildi.

İddianamede, sanığın, sosyal medyada tepki görmesi üzerine yanlış anlaşıldığını açıklayan bir paylaşım yaptığı ayrıca sosyal statüsü ve sosyal  medyadaki takipçi sayısı gereği, dini değerler açısından toplumun çok önemli bir  kesimi için hakaret olarak kabul edilerek tahrik edici olarak algılanacağını,  tepki çekerek provokatif bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini bilebilecek bir  durumda olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Banu Ö'nün ilk yaptığı paylaşımlardan sonra gelen yoğun  tepkiler sonrası yaptığı paylaşımın da atılı suça yönelik kastını ortaya koyduğu  yer aldı.

İddianamede, "Banu Ö'nün ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde  sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin, yapılan eylemin kınanması  mümkünken şüpheli tarafından alay ederek paylaşılması, dini hassasiyetler  itibarıyla toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın  bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı  kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, müftülüğün merkezi ses  sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile  eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda  bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö,  tutuklanmıştı.

Banu Ö. bir hafta sonra tahliye edilmişti.

 

 

 

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