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23.12.2020 - 10:50 |

Son Dakika | Can Dündar hakkında karar! Cezası belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; MİT TIR'ları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar'a siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika | Can Dündar hakkında karar! Cezası belli oldu

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdi.

Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
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