23.12.2020 - 10:50 |
Son Dakika | Can Dündar hakkında karar! Cezası belli oldu
Gelen son dakika haberine göre; MİT TIR'ları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar'a siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdi.