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10.10.2020 - 14:55 |

Son dakika... Çankırı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 14.46 sıralarında merkez üssü Çankırı Çerkes olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Çankırı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Son dakika... Çankırıda korkutan deprem Büyüklüğü...

 

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