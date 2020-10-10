10.10.2020 - 14:55 |
Son dakika... Çankırı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 14.46 sıralarında merkez üssü Çankırı Çerkes olan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı