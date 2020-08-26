Son dakika... Canlı yayında şok itiraf! Anne ve erkek arkadaşı gözaltına alındı

Müge Anlı'da işlenen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Anne Gülüzar Amanet, Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü itiraf etti. "Şiar yemek yerken ağzından yemekleri çıkıyordu o yüzden Hami'nin oğlunun midesi bulandığı için Şiar'ın yemeğini diğer evde veriyorduk" şeklinde Müge Anlı açıkladı.

MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYINDA SON GELİŞMELER

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü araştırılırken anneden gelen itiraflar kan dondurdu.

Küçük çocuğun annesi G. A., canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A.; “Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” dedi. Bu itirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek canlı yayında hem anne G.A. hem de sevgilisi H.K.’yi gözaltına aldı.

ŞİAR KILIÇ'A NE OLDU?

Şiar Kılıç'ın yemeklerini diğer evde yediği, Hami'nin oğlunun bundan rahatsız olması nedeniyle diğer evde yediği ortaya çıkarken Hami iddiaları kabul etmedi. "Öbür evde yedirin" şeklinde bir şey demedim derken Gülüzar'ın kendi isteğiyle bunu yaptığı iddia edildi. Dünkü canlı yayının ardından itiraflarda bulunan Şiar Kılıç'ın annesinin açıklamaları kan dondurdu. Öte yandan "Hami çivili sopa ile Şiar'a vurdu" şeklinde anne açıklamalar yaptı.