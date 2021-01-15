MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı
ABONE OL
15.01.2021 - 12:16 | | DHA

Son dakika! Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı

Gelen bir son dakika haberine göre; Van'da iki kardeş çanak antenlerini onarmak için çıktıkları 4 katlı evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kardeşlerden Yıldız Tekin'in (24) çatıya birlikte çıktığı kardeşi Cumali Tekin'i (21) kaydığını görüp, onu kurtarmaya çalıştığı sırada kendisinin de aşağıya düşerek, hayatını kaybettiği belirtildi. İki kardeşin son fotoğrafı ise görenleri üzdü.

Son dakika! Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı

Medine Tekin 13 yıl önce eşini kaybedince 4'ü erkek 5 çocuğuyla merkez İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bulunan konutlarda yaşamaya başladı. Tekin'in çocuklarından Yıldız Tekin ile Cumali Tekin, 3 gün önce çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İki kardeş, çanağı onardıkları sırada, buzlanmanın oluştuğu çatıdan düştü. Tekin kardeşler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumaliden geriye son fotoğrafları kaldı

Ölen kardeşlerden Cumali Tekin'in askerden yeni geldiği belirtildi. Gözü yaşlı ve acılı anne yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılırken, İstanbul'dan Van'a gelen dayı Mehmet Özaltay, ablasının eşini kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi.

Son dakika Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumaliden geriye son fotoğrafları kaldı

Özaltay, "2 yeğenim biri kız diğeri erkek. Antenin kablosu bozulmuş diye çatıya çıkıyorlar. Birisinin ayağı kayınca kız kardeşi de can havliyle uzanıp onu tutmaya çalışıyor. İkisi birlikte aşağı doğru düşüyor. Buranın bir yönetimi yok ve bir sürü insan yaşıyor. Bizim canımız yandı başka canlar yansın istemiyoruz. Bu can acısı hiçbir şeye benzemez. Gencecik 2 fidan, Allah kimseye göstermesin. Annesi çok kötü durumda. Eşi yoktu, 2 kol kanadı vardı" diye konuştu.

Pirzola yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdıSosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirmeyi başaran Nusret Gökçe, bu kez de kocaman pirzolayı yerken çekilen görüntülerini paylaşınca tepki çekti: Gösteriş yapmaktan vazgeç!
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet