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01.09.2020 - 17:13 | | DHA

Son dakika... Çekmeköy'de korku dolu anlar! Tekstil fabrikası alev alev yandı

İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çalışanlar kısa süreli panik yaşadı.

Son dakika... Çekmeköy'de korku dolu anlar! Tekstil fabrikası alev alev yandı

Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Atabey Caddesi'nde bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine fabrikada çalışanları hemen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikaya gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında itfaiye ekipleri, fabrikanın camlarını kırarak fabrika içindeki dumanın dışarı çıkmasını sağladı. Fabrika çalışanları yangına müdahale etme çalışmalarını izledi. Olay yerindeki polis ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Sağlık ekipleri ise bölgede hazır bulundu.

Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Tırnakçıdan market sahibine garip tehditİzmir'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı, işletmeciyi kendisine tecavüze kalkıştığını söyleyeceği yalanıyla tehdit etti. O anlar ise, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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