Son dakika... Ceylan hemşireyi boğazından bıçaklamıştı! Savcı 15 yıl hapis istedi

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Beşiktaş’ta 6 Haziran 2020’de eski sevgilisi hemşire Ceylan Gündüz'ü darp ettiği için gözaltına alınan serbest bırakıldıktan bir gün sonra ise boğazından bıçaklayarak yaralayan Nazir Ilgın bu kez tutuklanmış ve hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaasında Ceylan Gündüz’ün olaydan bir gün önce şikayetçi olduğunu belirten savcı, “Korkması nedeniyle olay günü iş çıkışında arkadaşı olan tanığı arayarak yanında gelmesin istediği, arkadaşının da kabul ederek birlikte eve doğru yürümeye başladıkları, mahalleye geldiklerinde sanığın karşılarına çıktığı..” ifadelerini kullandı.

SAVCI: 'ÖLDÜRMEK AMACIYLA BIÇAKLADI'

Sanığın konuşmak istediğini ancak Ceylan Gündüz’ün bu isteği reddettiği belirtilen mütalaada, “Bunun üzerine sanığın yanında getirdiği bıçağı çıkarıp katılanın (Ceylan Gündüz) boynuna doğru hamle yaparak katılanın hem boyun bölgesinden hem de vücudunun farklı yerlerinden öldürmek amacıyla bıçaklayarak ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği sabit olduğundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep olunur” denildi.

SANIK: 'MAĞDUR OLDUM'

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Nazir Ilgın, mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, “Olay aniden gelişti. Ben katılanın elbisesine zarar vermek amacıyla anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Daha önce hiçbir suça karışmadım. Mağdur oldum. Eylemin yaralama olarak kabul edilmesini ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. Alınan beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanık Nazir Ilgın’ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” demişti. Erdoğan’ın yanında olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Sonra tutuklandı. Şu an içeride” yanıtını vermişti.