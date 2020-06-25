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25.06.2020 - 13:48 | | DHA

Son dakika... CHP'nin başvurusu sonrası AYM'den 'Af Yasası' kararı

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Son dakika... CHP'nin başvurusu sonrası AYM'den 'Af Yasası' kararı

Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyla ilgili yeni karar aldı. AYM'nin ilk incelemenin tamamlandığı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdiği bildirildi.

Son dakika: Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntülerGelen son dakika haberine göre, saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
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