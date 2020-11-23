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23.11.2020 - 11:28 |

Son dakika... Çin aşısında yeni evreye geçildi! Ankara'da bugün başladı

Son dakika gelen habere göre; Çin'in geliştirdiği aşı denemelerinde yeni bir evre başladı. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı, Türkiye'den ilk olarak sağlık çalışanlarına denendi. Gönüllülere de uygulanmaya başlanan aşının ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldığı bildirildi.

Son dakika... Çin aşısında yeni evreye geçildi! Ankara'da bugün başladı

Çin menşeli koronavirüs aşısı Faz-3 çalışmaları kapsamında 15 Eylül'de Türkiye'de sağlık çalışanları üzerinde uygulanmaya başlandı.

12 ilde 726 sağlık çalışanına, 14 gün arayla 2 doz aşı yapıldı. Aşı olanlarda yan etki görülmedi, güvenlik sonuçları da olumlu çıktı. Bunun üzerine çalışmalara gönüllüler de dahil edildi.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yapılan ilk uygulamada öğretmen anne Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz gönüllü oldu.

Aşı, gönüllü olan 20 bin kişiden 12 bin 450'sine uygulanacak. Aşının ilk uygulamasından 14 gün sonra gönüllülere ikinci doz verilecek.

Gönüllüler 28 gün sonra fiziki kontrol için hastanelere davet edilecek. Fiziki kontrolün ardından da bir yıl boyunca telefonla aranarak izlenecekler.

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