17.09.2020 - 10:36 |
Son Dakika... Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladı
Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.
Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın yatırım müdürü Helen Yang, CNN TÜRK canlı yayınına konuk oldu. Şirketin aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Çin'in ürettiği aşı adayı, 3. faz klinik deney aşamasında. Yang de deneylerin Türkiye ayağını Ankara'da yerinde takip ediyor. Yang, klinik deneylerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
Çinli bilim insanına göre aşının seri üretimi için ön planlama da hazır. Dünya çapında birçok ülkeyle aşı üretiminde kullanılacak tesis inşaatları için anlaşmalar bile yapıldı. Ancak Yang'e göre yine de aşıya güvenip, tedbiri elden bırakmamak gerek.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.